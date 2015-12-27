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وصول اختراع "الوحش المصرى" إلى ميدان التحرير لتجربته أمام الجماهير

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وصول اختراع "الوحش المصرى" إلى ميدان التحرير لتجربته أمام الجماهير وصول اختراع "الوحش المصرى" إلى ميدان التحرير لتجربته أمام الجماهير
وصلت، منذ قليل، السيارة البرمائية والمعروفة باسم الوحش المصرى إلى ميدان التحرير، وذلك لتجربته عمليا أمام أعين الجماهير بالميدان.

الجدير بالذكر أن الوحش المصرى هو عباره عن اختراع لسيارة برمائيه هوائية اخترعها 21 شخصا فى 7 سنوات ما بين مهندسين كهربائين وفنين وسمكرية وتخصصات أخرى لمدة 7 أعوام ولكن صاحب الفكرة شخص يدعى أشرف البندارى وتبلغ سرعتها نحو 120 كيلو على الأسفلت و400 كيلو فى الجو وفى المياه 120 كيلو.
>وقال عمر عبد العزيز العايدى أحد الفنيين الذين قاموا يصنع السيارة لـ"اليوم السابع" أن السيارة يتواجد بها 21 وحدة كهربائية، جيد يمكنها توليد الطاقة التى تعمل بها ذاتيا من خلال الأنابيب التى تتواجد بها عن طريق مرور الهواء داخلها,

وقال محمد بدوى أحد صانعى السيارة:" إننا نطالب الدولة بتوفير المزيد من الإمكانيات حتى نسخر تلك الاختراعات لخدمة المجتمع"، لافتا إلى أن الفكرة أتت لأشرف البندارى عندما تأخر الطبيب على ابنه فتوفى لذا قرر اختراع هذا النموذج ليحد من الازدحام ويساهم فى الوصول لأى مكان بسرعة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>بالصور.. مبتكرو "الوحش المصرى": عرض السيارة ظهر اليوم فى ميدان التحرير

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