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"الصحفيين" تعلن عن فتح باب الحجز لـ 1000 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر

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"الصحفيين" تعلن عن فتح باب الحجز لـ 1000 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر "الصحفيين" تعلن عن فتح باب الحجز لـ 1000 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر
أعلن أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لـ1000 وحدة سكنية فى كمبوند سنابل بحدائق أكتوبر بداية من غدا الاثنين.

وأضاف أبو السعود لـ" اليوم السابع"، أن الاستفسار والحجز للمعاينة عن طريق لجنة الإسكان بالنقابة، لافتا إلى أن مساحة الوحدة إسكان قومى 70 متر.

ونوه أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى أنه سيتم التسليم خلال عام ونصف أو عامين بسعر 150 ألف جنيه بالقسط على 5 سنوات بمقدم 45 ألف جنيه.


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