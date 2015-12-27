وزارة الصحة تطلق حملة محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الصحة والسكان ، اليوم الأحد ، حملة محدودة لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال وتستمر حتى الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 463 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتغطى الحملة 7مناطق بمحافظتى القاهرة و الجيزة و هى " التبين ، 15 مايو ، حلوان ، المعادى ، مصر القديمة ، الصف ، أطفيح " .

وقالت الوزارة ، فى بيان لها ، إن الحملة يشارك بها 2761 شخص من فرق تطعيم ثابتة بالوحدات الصحية و مكاتب الصحة بهذه المناطق ، و فرق متحركة من منزل إلى منزل ، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذه الفرق بشكل جيد ، كما تم تزويدهم بجرعات من طعم شلل الأطفال الفموى لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين .

وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها ، بناءاً على ظهور عينة إيجابية من الفيروس المشتق من فيروس الطعم بمحطة الصرف الصحى بالإدارة الصحية بالصف بالجيزة ، مشيرة إلى أن هذه العينات يتم أخذها شهرياً من جميع محطات الصرف الصحى المختارة من قبل منظمة الصحة العالمية على مستوى الجمهورية، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

وأضافت الوزارة أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات "شلل رخو حاد " ،تم إطلاق هذه الحملة المحدودة بهدف رفع المناعة لدى الأطفال بهذه المنطقة و المناطق المجاورة لها ، و الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

وتؤكد الوزارة خلو مصر من شلل الأطفال ، حيث كانت آخر حالة مؤكدة لشلل أطفال تم تسجيلها بمصر عام 2004 ، كما أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.