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قائمة الزمالك - غياب أحمد حسن مكي وعودة علي جبر

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قائمة الزمالك - غياب أحمد حسن مكي وعودة علي جبر قائمة الزمالك - غياب أحمد حسن مكي وعودة علي جبر

أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت غدا الاثنين في الجولة الـ11 من الدوري.

شهدت القائمة استبعاد أحمد حسن مكي وأحمد توفيق وحازم إمام ومحمد عادل جمعة بسبب الإصابة.

كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" هداف الفريق بسبب الإيقاف.

ويستمر غياب محمود عبد الرحيم "جنش" لعدم جاهزيته نفسيا بسبب وفاة والدته.

فيما يعود علي جبر مدافع الفريق، بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب الطرد أمام طلائع الجيش.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: شريف علاء - أحمد دويدار - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة - عمر جابر

خط الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - أيمن حفني - أحمد حمودي - مصطفى فتحي - محمد إبراهيم

خط الهجوم: محمد سالم - باسم مرسي

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