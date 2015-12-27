أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بدء أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

Google+ Print
بدء أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بدء أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأكد الصانع، أهمية الاجتماع خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التى يعظم أثر تناولها إيجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم فى الزمن المعاصر وهى جرائم الفساد.

وقال، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن العمل الدؤوب لهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلى للمؤتمر والذى تضمن فى أحكامه نصوصا تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكام أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها فى هذا الشأن، معربا عن أمله فى أن تؤدى هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله فى إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التى تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.
>من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية، عن أمله فى أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق فى المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيز النفاذ عام ٢٠١٣.

وتابع أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلى لهذا المؤتمر للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف.

واستعرض حنفى مشروع جدول أعمال المؤتمر والذى يستمر على مدى يومين، إقرار النظام الداخلى الذى ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيسا ونائبا ومقررا).

كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعى للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا النظر فى السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة ٣٣ من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثانى للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365