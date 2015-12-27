بدء أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأكد الصانع، أهمية الاجتماع خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التى يعظم أثر تناولها إيجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم فى الزمن المعاصر وهى جرائم الفساد.

وقال، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن العمل الدؤوب لهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلى للمؤتمر والذى تضمن فى أحكامه نصوصا تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكام أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها فى هذا الشأن، معربا عن أمله فى أن تؤدى هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله فى إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التى تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.

>من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية، عن أمله فى أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق فى المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيز النفاذ عام ٢٠١٣.

وتابع أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلى لهذا المؤتمر للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف.

واستعرض حنفى مشروع جدول أعمال المؤتمر والذى يستمر على مدى يومين، إقرار النظام الداخلى الذى ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيسا ونائبا ومقررا).

كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعى للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا النظر فى السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة ٣٣ من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثانى للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.

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