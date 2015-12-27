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المرصد السورى:مقتل 17 مسلحا فى كمين نصبه الجيش بريف درعا

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المرصد السورى:مقتل 17 مسلحا فى كمين نصبه الجيش بريف درعا المرصد السورى:مقتل 17 مسلحا فى كمين نصبه الجيش بريف درعا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 17 مسلحا من التنظيمات المسلحة جراء كمين نصبه الجيش السورى والمسلحون الموالون له فى مزارع بلدة كفرشمس بريف درعا بسوريا.

وأضاف المرصد فى بيان له على موقعه الالكترونى الأحد، أنه تم استهدافهم عبر تفجير ألغام كانت قد زرعتها قوات النظام والمسلحون الموالون لها داخل مقار لهذه الفصائل، وتم تفجيرها بعد دخول المقاتلين إليها، مما أسفر عن مقتلهم.

وتعد منطقة كفر شمس ضمن مناطق مثلث الجنوب السورى الذى يضم ريف درعا الشمالى الغربى وريف دمشق الجنوبى الغربى وريف القنيطرة الشمالى، حيث شهدت هذه المنطقة خلال الأشهر الماضية معارك عنيفة وعمليات كر وفر بين قوات النظام وحزب الله اللبنانى والمسلحين الموالين لها.
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