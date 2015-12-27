أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 عراقيين وإصابة 19 آخرين فى انفجار 3 عبوات ناسفة ببغداد

Google+ Print
مقتل 4 عراقيين وإصابة 19 آخرين فى انفجار 3 عبوات ناسفة ببغداد مقتل 4 عراقيين وإصابة 19 آخرين فى انفجار 3 عبوات ناسفة ببغداد

قتل أربعة عراقيين وأصيب 19 آخرون بينهم ثمانية أطفال الأحد، نتيجة انفجار ثلاث عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة فى بغداد بالعراق.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان أن اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرون من قوات "حشد العشائر" العراقية فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة "اليوسفية" جنوبى بغداد.. مشيرة إلى أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق واستهدفت سيارة تقل مجموعة من الحشد.

ولفتت المصادر إلى أن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية فى منطقة "الحماميات" فى التاجى شمالى بغداد وقتلت مدنيين اثنين وأصابت سبعة عراقيين آخرين بجراح.

كما انفجرت عبوة ناسفة ثالثة قرب مدرسة ابتدائية فى منطقة "عرب جبور" جنوبى بغداد أسفر عن إصابة ثمانية من تلاميذ المدرسة بجراح.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

من جهة أخرى، صرح قائد شرطة ديالى العميد جاسم السعدى بأن القوات الأمنية نفذت عملية أمنية فى مناطق ضمن حدود ديالى مع محافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وأوضح السعدى أن قوات مشتركة من أفواج الطوارئ وسرايا قوات"سوات" الخاصة ومتطوعى الحشد الشعبى نفذت عملية استباقية شملت تمشيط أكثر من 20 قرية ومناطق شرق وغرب حاوى العظيم وشطيف الأولى والثانية وسبيعات.

وقال قائد شرطة ديالى أن العملية التى نفذت من أجل تأمين المناطق الحدودية وملاحقة خلايا نائمة لتنظيم(داعش) الإرهابى أسفرت عن تفكيك 17عبوة ناسفة وعالجت 12 منزلا مفخخا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365