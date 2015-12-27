مقتل 4 عراقيين وإصابة 19 آخرين فى انفجار 3 عبوات ناسفة ببغداد

قتل أربعة عراقيين وأصيب 19 آخرون بينهم ثمانية أطفال الأحد، نتيجة انفجار ثلاث عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة فى بغداد بالعراق.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان أن اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرون من قوات "حشد العشائر" العراقية فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة "اليوسفية" جنوبى بغداد.. مشيرة إلى أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق واستهدفت سيارة تقل مجموعة من الحشد.

ولفتت المصادر إلى أن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية فى منطقة "الحماميات" فى التاجى شمالى بغداد وقتلت مدنيين اثنين وأصابت سبعة عراقيين آخرين بجراح.

كما انفجرت عبوة ناسفة ثالثة قرب مدرسة ابتدائية فى منطقة "عرب جبور" جنوبى بغداد أسفر عن إصابة ثمانية من تلاميذ المدرسة بجراح.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

من جهة أخرى، صرح قائد شرطة ديالى العميد جاسم السعدى بأن القوات الأمنية نفذت عملية أمنية فى مناطق ضمن حدود ديالى مع محافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وأوضح السعدى أن قوات مشتركة من أفواج الطوارئ وسرايا قوات"سوات" الخاصة ومتطوعى الحشد الشعبى نفذت عملية استباقية شملت تمشيط أكثر من 20 قرية ومناطق شرق وغرب حاوى العظيم وشطيف الأولى والثانية وسبيعات.

وقال قائد شرطة ديالى أن العملية التى نفذت من أجل تأمين المناطق الحدودية وملاحقة خلايا نائمة لتنظيم(داعش) الإرهابى أسفرت عن تفكيك 17عبوة ناسفة وعالجت 12 منزلا مفخخا.

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