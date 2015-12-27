فرار18 سجينا من أحد سجون داعش جنوب الموصل

أعلن مصدر أمنى فى شرطة نينوى اليوم الاحد فرار 18 سجينا من أحد سجون داعش فى ناحية حمام العليل جنوب الموصل380 كم شمال بغداد.

وقال العقيد خالد الجوارى إن" 18 سجينا لدى داعش بينهم رجال شرطة فروا من أحد سجون داعش بعد كسر كافة الاقفال التى كانت تقيدهم وتعيقهم من الفرار من داخل السجن، موضحا ان" السجناء فروا بعد غياب الحراس عن السجن والذى هو عبارة عن منزل كان التنظيم يحتجزهم فيه".

وتابع أن"عناصر الشرطة الإسلامية طوقوا كافة منافذ الناحية وبدأو حملة بحث عن الفارين، .

وأشار إلى أن" داعش أعدم اربعة من حرس السجن بعد أن وجه لهم تهمة التعاون مع السجناء وتسهيل هروبهم، إضافة إلى اعتقال العشرات من سكان الحى للتحقيق معهم".

وعلى صعيد أخر قال العميد محمد الجبورى إن"داعش أقدم على تفخيخ ثلاثة مراكز للشرطة المحلية وتفجيرها بالحال خشية تقدم القوات الامنية لتحرير الموصل... موضحا أن" داعش فجر مركز (تموز ومركز الرفاعى، ومركز قبر البنت) غربى الموصل ما اسفرعن إصابة عشرة مدنيين من سكنة المناطق القريبة من المراكز".

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