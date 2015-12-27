نائب رئيس الوزراء اليمنى: 70% من أرض اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى٬ عبد الملك المخلافى٬ أن 70 فى المائة من أرض اليمن هى الآن تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال المخلافى- فى حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية- أن " الوضع على الأرض أصبح ملكا للشرعية٬ إذ أن ما نسبته 70 فى المائة من الأراضى اليمنية واقع تحت سيطرة الحكومة، وأن هذا كسر شوكة المتمردين "، وعن المفاوضات التى من المقرر أن تستأنف فى جنيف فى 14 يناير المقبل٬ قال أن هناك ضمانات دولية من الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن للدفع بالتزام الطرف الآخر فى خطوات بناء الثقة حتى يمكننا الاستمرار فى الحوار٬ ومن بين هذه الضمانات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين٬ خصوصا وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحى٬ وشقيق الرئيس (عبد ربه منصور) هادى وغيرهما٬ ووقف التحريض الإعلامى والالتزام بوقف إطلاق النار.

وشدد المخلافى على أن هذه الأمور لا بد من إنجازها قبل يوم 14 يناير مع استئناف جولة الحوار الجديدة٬ حتى يكون هناك حسن نية٬ والإعداد للمرحلة الأصعب٬ وإلا سيكون أمامنا سؤال كبير إذا وصلنا إلى هذا التاريخ دون إنجاز هذه المطالب٬ وهو لماذا نذهب للحوار؟.

وحول الضمانات الدولية بشأن موضوع بناء الثقة والتزام جماعة الحوثى بمتطلبات المرحلة٬ قال المخلافى "حصلنا على ضمانات دولية بأن هذه القضايا ستتم متابعتها وبضمانات من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن٬ وأن الطرف الآخر ملزم بإنجازها٬ وقد وافق الطرف الآخر (الحوثى) من حيث المبدأ على إنجاز هذه المهام٬ ولكن حتى الآن لم يقدم أية خطوات حقيقية حياله ".

وأكد التحالف الإسلامى العسكرى لمكافحة الإرهاب على ضرورة تعاون الدول العربية والإسلامية من خلال القوة العسكرية التى أعلنت عنها السعودية، وحول تحرير صنعاء، قال أن الخطط لن تعلن فى وسائل الإعـلام، مؤكدا أنه على الطرف الآخر قبول السلام عبر الوسائل السلمية باعتباره خيارا شعبيا.

وحـول تدبير ميزانية الـدولـة اليمنية خـلال العام الجديد، قـال أن الأمر قيد التدبير عبر الاتصال مع الأشقاء العرب، لأن إعادة إعمار اليمن وتصحيح الأوضـاع يحتاج لعشرات المليارات.

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