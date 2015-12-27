استراليا تستعد لارتفاع جديد فى درجات الحرارة بعد حرائق الغابات

يعاين اصحاب نحو مئة مسكن دمرتها حرائق غابات يوم عيد الميلاد فى جنوب استراليا، الاضرار الاحد بينما تستعد فرق الاطفاء لمواجهة ارتفاع جديد فى درجات الحرارة مع اقتراب رأس السنة.

وأدت ألسنة اللهب إلى تدمير 16 مسكنا فى المنطقة الساحلية الواقعة على امتداد طريق غريت اوشن رود جنوب غرب ملبورن. وعمل نحو 500 رجل اطفاء على مكافحة النيران.

ووجد السكان الذين سمح لهم بمعاينة الأضرار منازل مدمرة والهياكل المتفحمة لسياراتهم وخطوط الكهرباء وقعت أرضا.

ومن الناجين الذين حالفهم الحظ حيوان كوالا عثر عليه رجال الاطفاء فاقد الوعى على الطريق. وقد قدموا له المياه وورق الصبار.

ولم تؤد الحرائق إلى سقوط ضحايا ولا تهدد المدن بشكل مباشر. لكن سلطات مقاطعة فكتوريا تؤكد أن بعض الحرائق لن يتم اخمادها قبل اسابيع.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة من جديد مع اقتراب نهاية السنة لتصل إلى 38 درجة مئوية فى بعض مناطق المقاطعة، كما قالت ادارة الارصاد الجوية.

وروى أحد السكان لصحيفة ذى ايج اوف ملبورن مساء السبت "كأنها القيامة. امر لا يوصف. كما لو انها نهاية العالم. الشمس نفسها كانت برتقالية اللون واول منزل احترق كان بالقرب من منزلى. خلال ثلاثين دقيقة اختفى ثم امتد الحريق إلى المنزل التالى وادركت أن الامر انتهى بالنسبة لمنزلي".

وتشهد استراليا فى فصل الصيف باستمرار حرائق أحراج وغابات. وأسفرت الحرائق هذه السنة عن سقوط سبعة قتلى.

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