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ضبط 60 لاجئا سوريا فى مياه بحر إيجه قبل توجههم لليونان

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ضبط 60 لاجئا سوريا فى مياه بحر إيجه قبل توجههم لليونان ضبط 60 لاجئا سوريا فى مياه بحر إيجه قبل توجههم لليونان

ضبطت دورية لقوات خفر السواحل التركى زورقا مطاطيا فى مياه بحر إيجه الأحد، وعلى متنه 60 لاجئا كانوا يعتزمون التوجه إلى جزيرة "ميدلى" اليونانية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن جميع اللاجئين من السوريين، وتم ضبط زورقهم قبالة سواحل محافظة "بالكيسير" المطلة على بحر إيجه بغربى تركيا، وسيتم تسليمهم للسلطات الأمنية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد ذكرت فى تقرر صدر عنها فى مطلع ديسمبر الجارى أن 185 طفلا لاجئا لقوا حتفهم فى بحر إيجه الواقع بين تركيا واليونان خلال عام 2015.

ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية بلغ العدد الإجمالى للاجئين الذين عبروا البحر المتوسط منذ مطلع 2015 وحتى بداية الشهر الحالى 878 ألف لاجئ، وهو ما يعادل أربعة أضعاف العام الماضى.
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