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مجلس الأهلي: لسنا مسؤولين عن المخالفة التي تسببت في الحل.. وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة

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مجلس الأهلي: لسنا مسؤولين عن المخالفة التي تسببت في الحل.. وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مجلس الأهلي: لسنا مسؤولين عن المخالفة التي تسببت في الحل.. وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة

أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا عقب قرار القضاء الإداري ببطلان الانتخابات التي أتت به وبالتالي حل المجلس.

وقال البيان: " مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره الكامل لأحكام القضاء، يجدد المجلس حرصه ايضا على احترام إختيارات الجمعية العمومية لإدارة شئون النادي بوصفها صاحبة الحق الأصيل فى هذا الشان"

وأضاف "وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد ببطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في مارس 2014 . يؤكد المجلس أنه لم يكن المسئول عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان والذي لم ينل بأية حال من نزاهة العملية الإنتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي لتولي مقاليد الأمور"

وأوضح البيان " لم يتطرق حكم المحكمة إلي ثمة مخالفة للمجلس الحالي . لذلك قرر مجلس الإدارة التمسك بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي وإختيارات الجمعية العمومية . جنباً إلي جنب مع التقدير الكامل من جانب المجلس لأحكام القضاء في هذا الشأن"

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