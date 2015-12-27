حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، حبس "أحمد.ج.40 سنة"، عامل، ومقيم بقرية الستامونى مركز بلقاس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتعذيب ابنته وإحداث إصابات بالغة بجسدها.

وجاء تقرير مسشتفى بلقاس العام، بوجود سحجات وكدمات بمناطق متفرقة بجسد فايزة أحمد 16 سنة، ابنة المتهم، والتى قام بتعذيبها، وأضاف تقرير المستشفى أن آثار القيد واضحة بيدها وقدمها، مع وجود جزع بالمعصم الأيمن بسبب تقييدها بالسلاسل وإصابات فى فروة الرأس بسبب استخدامه آلة حادة لحلق شعر الرأس.

وكانت وحدة مباحث مركز بلقاس ألقت القبض صباح اليوم على المتهم، بعد ورود بلاغ بحبس ابنته وتعذيبه لها بسبب خروجها المتكرر من المنزل بدون إذنه.

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- أب يعذب ابنته ويقيدها بالحبال ويحلق شعر رأسها لخروجها دون إذنه بالدقهلية