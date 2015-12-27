أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: لجنة سد النهضة تقترح 3 مكاتب استشارية جديدة

Google+ Print
مصادر: لجنة سد النهضة تقترح 3 مكاتب استشارية جديدة مصادر: لجنة سد النهضة تقترح 3 مكاتب استشارية جديدة
كشفت مصادر مطلعة خلال اجتماعات سد النهضة التى تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن التقرير السرى الذى أعدته اللجنة الوطنية، وتم عرضه على وزراء الخارجية، تضمن 3 مكاتب استشارية بديلة عن المكتب الهولندى "دلتارس"، الذى انسحب من تنفيذ الدراسات، وذلك للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المشتركة فى فترة لا تتجاوز 5 أشهر.

وأكدت المصادر، أن الدول الثلاثة تناقش بنود الأجندة التى تم الاتفاق عليها الاجتماع الماضى، وأيضاً مناقشة موضوع الشركات الاستشارية التى ستقوم بإعداد الدراسات الفنية، حول تأثيرات السد على دولتى الصب " والسودان" .

وأضافت المصادر، أن مصر ترفض نهائياً قيام الشركة الفرنسية بتنفيذ الدراسات "الفنية" منفردة، ويتم البحث عن مكتب استشارى عالمى من المكاتب التى تقدمت من قبل للقيام بالدراسات عندما تم طرحها.

وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ ينظم العلاقة بين الدول الثلاثة حول هذه القضية، موضحاً أنه حال فشل التوصل إلى اتفاق بين مصر وأثيوبيا فسيتم "التوفيق" بينهما من خلال "الوساطة" وحال عدم نجاح الوساطة يتم إعادة الأمر إلى قادة الدول، مشيرا إلى أننا حاليا فى مرحلة النقاش ولم نلجأ إلى الوساطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا