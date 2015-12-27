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محافظ القليوبية:الرئيس كلف المحافظين بتوفير احتياجات المواطنين

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محافظ القليوبية:الرئيس كلف المحافظين بتوفير احتياجات المواطنين محافظ القليوبية:الرئيس كلف المحافظين بتوفير احتياجات المواطنين
أكد اللواء رضا محي الدين فرحات محافظ القليوبية الجديد فى أول يوم عمل له والذي قام خلاله بجولة داخل الديوان العام للمحافظة ولقاء مع الإعلاميين أن الرئيس شدد خلال إجتماعه بالمحافظين الجدد علي رعاية المواطنين وتوفير إحتياجاتهم وتلبية مطالبهم.

و أكد المحافظ أنه سيسعى خلال المرحلة المقبلة على تطبيق فكرة ومشروع القرية النموذجية في كل مراكز المحافظة من خلال تعظيم المشاركة المجتمعية وكذلك تنفيذ مشروع الوحدة الصحية والمستشفي النموذجى.

وحول مشكلة القمامة اكد المحافظ أنها ستكون في مقدمة الأولويات وسيتم التعامل معها بكل سرعة وبأفكار جديدة خارج الصندوق .

وأضاف المحافظ الجديد أنه سيعمل جاهدا خلال توليه المسئولية علي إعادة تطوير المحافظة وتنفيذ المشروعات التنموية القائمة بالفعل علي أرض المحافظة وخاصة في شبرا الخيمة والقناطر وبنها وفق رؤية علمية وإستراتيجية.

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