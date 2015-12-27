فى اليوم الأول.. تأخر 4 محافظين جدد عن استلام مهام عملهم

شهد اليوم الأحد، استلام 7 محافظين مهام عملهم فى أول يوم رسمى عقب حلف اليمين، أمس السبت، وهم محافظو القليوبية والسويس وكفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والجيزة وبورسعيد، فيما تأخر 4 محافظين عن استلام مهام عملهم فى اليوم الأول وهم محافظو الإسكندرية والغربية وأسوان والمنيا.

ووصل اليوم المحافظون الـ6، وهم اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية واللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية الجديد.

فيما تأخر كل من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، واللواء طارق نصر محافظ المنيا حتى الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، عن الوصول لمقر مكتبهم بديوان عام المحافظة.

وبدأ المحافظون الجدد اليوم الأحد، أول يوم عمل رسمى لهم عقب وصولهم لمحافظاتهم، فمنهم من انطلق فى جولات ميدانية، وآخرون يعقدون اجتماعات مكثفة مع سكرتيرهم العام والمساعدين، وآخرون يطلقون خططهم فى المرحلة المقبلة.

وعلم "اليوم السابع" من مصدر مطلع داخل محافظة الإسكندرية، أن المهندس محمود عبد الظاهر قد تأخر عن الوصول إلى مكتبه صباح اليوم، بسبب الاجتماعات المتواصلة التى عقدت برئاسة الوزراء بالقاهرة مساء أمس وصباح اليوم عقب حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما اضطره السفر صباح اليوم عائدًا إلى الإسكندرية عقب الانتهاء من تلك الاجتماعات.