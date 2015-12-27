وزير السياحة:سفير بريطانيا وعد بعودة الطيران لشرم الشيخ منتصف يناير المقبل

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن السفير البريطانى جون كاسين بالقاهرة، وعد عقب الإعلان عن اختيار مصر لشركة لتأمين المطارات، بأن تكون بريطانيا أول دولة تعاود الطيران إلى مصر كما كانت أول دولة تعلن تعليق رحلاتها.

وتوقع زعزوع خلال لقاء الجمعية العمومية العادية لغرفة الفنادق، اليوم الأحد، أن تغير أحد الدولتين بريطانيا أو روسيا من قراراها خلال النصف الثانى من يناير، مشيرا إلى أنه عقب الإعلان عن اختيار الشركة البريطانية كونترول ريسكس إرسل خطابات إلى سفراء كل الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وعقد لقاءات مع وسائل إعلام أجنبية منها السى إن إن، ليوضح حقيقة ما يحدث على أرض مصر.

وأكد أن حصول مطارى القاهرة وشرم الشيخ على شهادة بأنهما اجتازت معايير الأمن العالمية سيعد بمثابة فرصة جيدة للسياحة.

وقال إن الدولة لم تنفق مليم حتى الآن فى الترويج للسياحة المصرية فى الخارج، مشيرا إلى أن حملة "هى دى مصر" على الإنترنت جاء بشكل تطوعى، قائلا: إن الإنفاق على الحملة والتى تصل إلى 22 مليون دولار سنويا وفقا للتعاقد مع شركة ى دبليو تى من المتوقع أن تبدأ قريبا حملة الترويج.

وكشف زعزوع أن المخصصات الإضافية التى رصدها مجلس الوزراء لاتفاق على حمل إدارة الأزمة والمقدر بـ5 ملايين دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن.