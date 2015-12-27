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5 أطعمة تخفف آلام الصداع أهمها الموز والزبادى

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5 أطعمة تخفف آلام الصداع أهمها الموز والزبادى 5 أطعمة تخفف آلام الصداع أهمها الموز والزبادى
الصداع من الأمراض الشائعة للغاية بين مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، وتعرض 90% من سكان العالم للصداع ولو مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، وأكدت التقارير أنه يوجد أكثر من 200 نوع من الصداع.

أطعمة لتخفيف آلام الصداع

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تخفف آلام الصداع، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "activebeat"، وتشمل:

1.السلطة:

بخلاف فوائدها الصحية المثيرة، فهى تساهم فى ترطيب الجسم بالمياه، ويعد نقص مستوياتها من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث الصداع.

2.القهوة:

تناول هذا المشروب بشكل منتظم يساهم فى علاج الصداع نظراً لاحتوائها على مركب الكافيين، والذى يعمل كقابض للأوعية الدموية، وكما أنها تقلل من إفراز المواد المثيرة للحساسية التى تسبب الإصابة بالصداع.

3.الموز:

من الأطعمة الرائعة التى تساهم فى تخفيف حدة الصداع، نظراً لاحتوائه على تركيزات عالية من المغنسيوم، وهو يساهم فى استرخاء الأوعية الدموية والحد من آلام الصداع، وكما يحتوى الموز على تركيزات جيدة من البوتاسيوم، وهو عنصر رئيسى لمقاومة آلام الصداع.

4.الأطعمة الحريفة:

تساهم فى تخفيف آلام الصداع، نظراً لاحتوائها على تركيزات عالية من فيتامين "هـ" والذى يساهم فى استرخاء الأوعية الدموية والحد من الصداع.

5.الزبادى:

يساهم فى استرخاء الجسم نظراً لاحتوائه على تركيزات عالية من الكالسيوم، وهو ما يمنع الإصابة بالصداع الناجم عن قلة مستويات الكالسيوم.
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