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وزير الماني ينتقد اليونان بسبب سياستها إزاء المهاجرين

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وزير الماني ينتقد اليونان بسبب سياستها إزاء المهاجرين وزير الماني ينتقد اليونان بسبب سياستها إزاء المهاجرين

وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله

انتقد وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله اليونان يوم الأحد بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع أزمة اللاجئين، قائلًا إن أثينا تجاهلت لسنوات قواعد دبلن التي يلزم الاتحاد الأوروبي بموجبها اللاجئين بتقديم طلبات للجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها.

وصرح شيوبله لصحيفة بيلد أم زونتاج أن المحاكم الألمانية قضت قبل فترة بأن اللاجئين لا يلقون معاملة إنسانية في اليونان ولا يمكن إعادتهم إليها خلافا لقواعد دبلن.

وواجهت اليونان – وهي بوابة رئيسية لوصول المهاجرين الذين يعبرون بحر إيجه إلى أوروبا- انتقادات من حكومات في الاتحاد الأوروبي تقول إن أثينا لم تفعل ما يكفي للتعامل مع تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها.

وقال شيوبله الذي اختلف أكثر من مرة مع مسؤولين يونانيين بسبب السياسات الاقتصادية هذا العام “يجب ألا يلقي اليونانيون اللوم في مشاكلهم على كاهل الآخرين يجب عليهم أيضًا أن يعرفوا كيف يمكن أن يتصرفوا بطريقة أفضل.”

وعلى عكس انتقاداته لليونان سعى شيوبله إلى التوصل إلى توافق مع دول شرق أوروبا التي أبدت معارضة لاستقبال مهاجرين بموجب نظام الحصص الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي.

وقال شيوبله “التضامن لا يبدأ بتبادل الاهانات…يجب على دول أوروبا الشرقية أن تستقبل أيضًا اللاجئين لكن بأعداد أقل من المانيا.”

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