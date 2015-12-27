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تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما بتهمة تقاضى 70 جنيها رشوة من سائق بالهرم

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تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما بتهمة تقاضى 70 جنيها رشوة من سائق بالهرم تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما بتهمة تقاضى 70 جنيها رشوة من سائق بالهرم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، حبس "أدم.ع" 34 سنة آمين شرطة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى رشوة مالية قدرها 70 جنيها من قائد أحد السيارات مقابل عدم تحريره مخالفة مرورية.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء متابعة أحد الأكمنة الأمنية الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة الهرم، إذا بأمين الشرطة المتهم يوقف السيارات والدراجات البخارية ويساومهم على مبالغ مالية مقابل عدم تحرير المخالفة التى ارتكبوها.

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء تقاضى المتهم مبلغ 70 جنيها رشوة من أحد السائقين مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية، توجه السائق إلى الضابط المسؤل عن الكمين وأخبره بما تم، فتوجه الضابط لأمين الشرطة لاستبيان الأمر، وتبين صحته وضبط بحوزته مبلغ الرشوة، فتم تحرير محضرا بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365