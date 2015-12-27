رفع محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر".. ودخول الأهالى القاعة

رفعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر، لإصدار القرار.

وفور رفع الجلسة دخل أهالى المتهمين القاعة، والتف أهالى المتهمين حول القفص للحديث مع ذويهم من خلال الإشارة لوجود زجاج حول القفص، وحيا نجل الرئيس الأسبق "عبد الله محمد مرسى" المتهمين فور وقوفه على القفص.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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