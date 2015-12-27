سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق مصنع الكرتون بمدينة العبور

أكد العقيد عماد عياد قائد قوات الحماية المدنية بالقليوبية، أن سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق الذى نشب بمصنع كرتون فى مدينة العبور.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق هائل بمصنع كرتون بمدينة العبور، على مساحة ألفى متر مربع.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.

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