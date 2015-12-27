حبس عاطل صفع رجل مرور ببولاق أبو العلا لإيقافه قبل كسر الإشارة

قرر المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بالتعدى على مجند تابع لإدارة المرور بالقاهرة، أثناء مروره بإحدى الإشارات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه أثناء تنظيم مجند بإدارة المرور بالقاهرة، الحركة المرورية فى إشارة بمنطقة الوكالة ببولاق أبو العلا، فوجئ بأحد الأشخاص وهو يستقل دراجة بخارية ويريد كسر الإشارة، وعندما استوفقه تنفيذًا لتعليمات الإشارة المرورية فتعدى عليه بالضرب وصفعه على وجهه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق.