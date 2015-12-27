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القضاء الإدارى يعيد دعوى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة للمرافعة فى 10 يناير

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القضاء الإدارى يعيد دعوى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة للمرافعة فى 10 يناير القضاء الإدارى يعيد دعوى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة للمرافعة فى 10 يناير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، إعادة الدعوى المقامة من الدكتور هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، للمرافعة بجلسة 10 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، وقالت إن "المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل فى حق جميع الأفراد فى اللجوء للقاضى الطبيعى، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار".

وأضاف المدعى أنه "فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذى دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذى صدر فيه حكم لصالحه بالفعل".

وذكرت الدعوى، أن "ما اتخذه الاتحاد المصرى لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستورى، وهو حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلاً للمؤسسة الرياضية التى يترأسها، وصدر لهدف غير مشروع هى الضغط عليه للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصرى للكرة"، بحسب الدعوى.

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مصر 365