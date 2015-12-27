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ضبط 250 ألف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا داخل مخزن بعابدين

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ضبط 250 ألف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا داخل مخزن بعابدين ضبط 250 ألف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا داخل مخزن بعابدين
ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة 250 ألف قطعة أدوات كهربائية داخل مخزن بعابدين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة مفادها قيام صاحب محل للأدوات الكهربائية بنطاق دائرة شرطة عابدين بجيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية ذات منشأة أجنبى "الصين، إسبانيا" المهربة جمركيا، والخالية من أية مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، تمهيدا لطرحها على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت مجموعات عمل من ضباط الإدارة وبمداهمة المخزن المتحرى عنه، تم ضبط 250 ألف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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مصر 365

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