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بالصور.. مجهولون يقطعون خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بالبحيرة

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بالصور.. مجهولون يقطعون خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بالبحيرة بالصور.. مجهولون يقطعون خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بالبحيرة
قطع منذ قليل مجهولون طريق السكك الحديدية القاهرة الإسكندرية فى المسافة بين مركزى أبو حمص وكفر الدوار بالبحيرة، ووضعوا متاريس وقطع أشجار على القضبان، مما أدى إلى توقف حركة القطارات على الخط ونزول عدد من الركاب فى محاولة لإزالة المتاريس من أجل استمرار رحلتهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأوضاع، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى وعودة حركة القطارات.

وجار تحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة مدى تورط الجماعات الإرهابية فيه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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