ضبط صاحب محل بقالة لاستيلائه على 140 ألف جنيه من أموال الدعم بالشرابية

تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل بقالة تموينى لاستيلائه على 140 ألف جنيه من أموال الدعم فى الشرابية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب محل بقالة تموينى بمحافظة القاهرة، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول محل البقالة وماكينة صرف، وبالفحص تبين استيلاؤه على 140 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.