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حل مجلس الأهلي - مصطفى يونس لـ في الجول: أرفض الحكم.. فهو مختلف عن حسن حمدي

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حل مجلس الأهلي - مصطفى يونس لـ في الجول: أرفض الحكم.. فهو مختلف عن حسن حمدي حل مجلس الأهلي - مصطفى يونس لـ في الجول: أرفض الحكم.. فهو مختلف عن حسن حمدي

كيف يرى نجوم الأهلي والكرة المصرية قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود طاهر؟ يقدم لكم FilGoal.com كل الآراء.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر.

ويقدم نجوم الأهلي على مدار تاريخه رؤيتهم لحلول مقترحة من أجل تخطي الأزمة التي يمر بها النادي، والآن مع مصطفى يونس.

وكان يونس ضمن لجنة تم تعيينها لإدارة النادي بعد قرار حل مجلس حسن حمدي من جانب طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة وقتها، قبل أن يتم تجميد القرار عقب صدوره بساعات .

وقال يونس لـFilGoal.com: "الأهلي كيان كبير ومن المؤسف للغاية أن يتم حل مجلس إدارته، وقد سبق للواء سفير نور أن حصل على حكم بحل مجلس حسن حمدي لكنه تنازل عن القضية للحفاظ على كيان النادي الكبير".

وأوضح "أرفض حل المجلس الحالي بينما كان أقاتل لحل مجلس حسن حمدي بسبب المخالفات المالية والإدارية، أما المجلس الحالي فقرار حله يرجع إلى إجراءات ليس مسؤولا عنها".

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