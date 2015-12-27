المحكمة تسمح لنجل «مرسي» بحضور جلسة «التخابر مع قطر»

سمحت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لعبد الله محمد مرسي، اللقاء بوالده الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وذلك في قضية اتهامه بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر.

وأمرت المحكمة أمن القاعة عقب التأكد من وجود المذكور داخل الجلسة، اتخاذ اللازم فيما يخص أمن وسلامة، وإجراءات المحاكمة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد، المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي.