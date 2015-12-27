اتحاد الكرة لـ في الجول: نخشى الفيفا بعد حل مجلس الأهلي

يخشى حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية من تدخل الاتحاد الدولي "فيفا" بعد قرار القضاء بحل مجلس إدارة الأهلي.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل )

وقرر مجلس إدارة الأهلي في أول رد فعل التقدم بطعن على الحكم. ( اقرأ أكثر )

وقال المصري لـFilGoal.com: "علينا ألا نتسرع فالأمور ستعود لنصابها خصوصاً أن الأهلي سيقدم استشكال".

وتابع "التسرع يدفعنا إلى الخوف من صدور قرار من الفيفا بتجميد النشاط وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية التي ترفض اللجوء للمحاكم المدنية".