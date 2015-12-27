مؤتمر ملعب الأهلي – زيزو: نعاني من عدم وجود ملعب.. نشكر بتروسبورت.. ولابد من عودة الجمهور

"الأهلي يعاني من عدم وجود ملعب.. نتمنى أن تنظر الدولة لهذه الأزمة"، هكذا يرى الأهلي وهي وجهة النظر التي نقلها مدير قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي في مؤتمر صحفي شرح فيه أزمة الملعب التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

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وقال زيزو "أقترح أن الأهلي والزمالك يبنوا استادين للنادين في القاهرة والجيزة بتمويل من الجماهير ورعاية من الجيش ولو تم دراسة الاقتراح والتبرع له سيكون أمر طيب".

كما شكر زيزو المسئولين عن ملعب بتروسبورت لأنهم لم يتأخروا عن دعم الفريق حسب وصفه، قبل أن يشدد "نحتاج لملعب بأبعاد معينة وملعب بتروسبورت أبعاده ضيقة وهو ما لا يتناسب مع الأهلي ونحتاج للعب في ملاعب مثل ستاد القاهرة".

"طريقة الزمالك قد تكون مناسبة لبتروسبورت وهناك اختلاف بين طريقة كل فريق"

"بيسيرو لم يرفض بتروسبورت لكننا نبحث عن أفضل ملعب"

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وأضاف "تحملنا ظروف صعبة وكان من الممكن أن نتسبب في مشكلة أمس (قبل مباراة دجلة) لكننا تحملنا تقديرا للظروف".

كما شدد مدير قطاع الكرة بالأهلي على عودة الجماهير مؤكدا: "رئيس فرنسا لم يمنع الجماهير رغم التفجيرات الإرهابية".