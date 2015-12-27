أحمد سمير مستمر مع الإسماعيلي لنهاية الموسم

سيضطر أحمد سمير لاعب الزمالك المعار للإسماعيلي لاستكمال الموسم الحالي مع الدراويش لأن بطل الدوري المصري تسلم ثمن إعارته بالكامل.

وأعرب الظهير الأيسر عن رغبته في ترك الإسماعيلي عقب استقالة المدرب أحمد حسام ميدو إلا أن الزمالك أبلغه بأن الأمر غير ممكن لاستلامه كافة مستحقات الإعارة من الدراويش.

ولا ينطبق الأمر نفسه على محمود عبد الرازق شيكابالا الذي عاد للزمالك رسميا الأحد رافضا استكمال الإعارة مع الدراويش.

وذلك لأن الإسماعيلي دفع فقط نصف مبلغ الإعارة.

ورفض الثنائي التواجد في الإسماعيلي بعد أزمة ميدو وحسني عبد ربه الأخيرة التي رحل بسببها الأول عن النادي.