عضو مجلس الأهلي المنحل: لم ندع لاجتماع طاريء.. ولا تعليق على حكم القضاء

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي المنحل الأحد بحكم محكمة القضاء الإداري أنه لن ينعقد اجتماع من قبل المجلس الحالي لمناقشة الأمر.

وأشار وحيد إلى أن أعضاء المجلس سيناقشون الحكم هاتفيا وأنه لا يستطيع التعليق على أحكام القضاء.

وطعن الأهلي على قرار المحكمة وقد يعين وزير الرياضة خالد عبد العزيز نفس المجلس بشكل مؤقت إذا رفض الطعن.

وقد يعين مجلسا أخر أيضا.

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