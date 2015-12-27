رئيس اللجنة الأوليمبية لـ في الجول: الحكم بحل مجلس الأهلي ينذر بتجميد نشاط الكرة في مصر

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن أن تنفيذ تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي قد ينذر بتجميد نشاط كرة القدم في مصر، بسبب التدخل الحكومي.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل )

وقرر مجلس إدارة الأهلي في أول رد فعل التقدم بطعن على الحكم. ( اقرأ أكثر )

وأشار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إلى أن الحكم قد ينظر إليه على اعتبار أن اللجوء للمحاكم المدنية يخالف بنود الميثاق الأوليمبي.

وقال حطب لـFilGoal.com: "اللجنة الثلاثية المفوضة بالإشراف على تنفيذ خارطة طريق الرياضة المصرية، ستنظر في حيثيات الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الأهلي".

وتابع "الأمر قد يتأزم في حال مخاطبة مسؤولى الأهلي للجنة الأولمبية الدولية بالتدخل الحكومي في شؤون النادي واللجوء للمحاكم المدنية، بدلاً من المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا".

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بانتظار نتيجة الاستشكال المقرر تقديمه من مجلس إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، وعدم التسرع بإصدار قرار بحل المجلس.

يذكر أن حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية قد أعرب عن خشيته من تدخل الاتحاد الدولي "فيفا" بعد قرار القضاء بحل مجلس إدارة الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )