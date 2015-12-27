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لجنة إنقاذ الأهلي لـ في الجول: حان وقت تسليم الراية للرموز

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لجنة إنقاذ الأهلي لـ في الجول: حان وقت تسليم الراية للرموز لجنة إنقاذ الأهلي لـ في الجول: حان وقت تسليم الراية للرموز

قال خالد شاكر المتحدث الرسمي للجنة إنقاذ الأهلي إن الوقت قد حان لتسليم الراية لمن وصفهم بـ"رموز النادي الأهلي" بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس محمود طاهر.

وتعد اللجنة من أبرز الكيانات المعارضة لمجلس طاهر داخل النادي الأهلي.

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وتواصل FilGoal.com مع شاكر لاستطلاع موقف اللجنة والخطوات المقبلة بعد الحكم، وكل ما يلي على لسانه..

"حان وقت تسليم الراية لرموز الأهلي، نحن اجتهدنا اجتهاد هواة نابع من حبنا للأهلي وحان وقت اجتهاد المحترفين من رموز النادي".

"الرموز كانوا يشعرون بالحرج بسبب وجود مجلس منتخب، أما الآن فلا داع للحرج".

"على الرموز أيضا التواصل مع الجهة الإدارية من أجل النقاش حول المجلس القادم وعدم تعيين نفس مجلس طاهر كمجلس مؤقت".

"سنجتمع اليوم في النادي للتفكير في خطواتنا القادمة".

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Posted by FilGoal.com on Sunday, December 27, 2015

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