أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - وزارة الرياضة تبدأ التحرك بعد الحكم بحل مجلس الأهلي

Google+ Print
خبر في الجول - وزارة الرياضة تبدأ التحرك بعد الحكم بحل مجلس الأهلي خبر في الجول - وزارة الرياضة تبدأ التحرك بعد الحكم بحل مجلس الأهلي

بدأت وزارة الشباب والرياضة في التحرك سريعا بعد قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر.

وعلم FilGoal.com أن الوزارة طلبت من مديرية الشباب والرياضة في القاهرة إعداد تقرير عن كل ما يخص الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.

وتريد وزارة الشباب والرياضة تقريرا مفصلا يتضمن كافة الخطوات بداية من الانتخابات وحتى صدور الحكم اليوم الأحد.

وجاء تحرك وزارة الرياضة بهذا الشكل، كون الحكم وضعها طرفا في القضية.

وجهة النظر هي أن الحكم يختصم الوزارة، كونه يتعلق بإجراءات الانتخابات نفسها وليس مخالفات من مجلس طاهر.

وينتظر مسؤولو الوزارة الاجتماع بالوزير خالد عبد العزيز عقب الانتهاء من مشاركته للرئيس عبد الفتاح في حفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين.

وقد يعين وزير الرياضة خالد عبد العزيز نفس المجلس بشكل مؤقت، وقد يعين مجلسا آخر أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام