خبر في الجول - وزارة الرياضة تبدأ التحرك بعد الحكم بحل مجلس الأهلي

بدأت وزارة الشباب والرياضة في التحرك سريعا بعد قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر.

وعلم FilGoal.com أن الوزارة طلبت من مديرية الشباب والرياضة في القاهرة إعداد تقرير عن كل ما يخص الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.

وتريد وزارة الشباب والرياضة تقريرا مفصلا يتضمن كافة الخطوات بداية من الانتخابات وحتى صدور الحكم اليوم الأحد.

وجاء تحرك وزارة الرياضة بهذا الشكل، كون الحكم وضعها طرفا في القضية.

وجهة النظر هي أن الحكم يختصم الوزارة، كونه يتعلق بإجراءات الانتخابات نفسها وليس مخالفات من مجلس طاهر.

وينتظر مسؤولو الوزارة الاجتماع بالوزير خالد عبد العزيز عقب الانتهاء من مشاركته للرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين.

وقد يعين وزير الرياضة خالد عبد العزيز نفس المجلس بشكل مؤقت، وقد يعين مجلسا آخر أيضا.