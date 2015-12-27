الإسماعيلي لـ في الجول: نخشى دفع باقي مستحقات استعارة شيكابالا

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه يخشى دفع باقي مستحقات استعارة محمود عبد الرازق شيكابالا من الزمالك خوفا من عدم التزامه.

وعبر النجم الأسمر عن رغبته في العودة للزمالك لينهي الإعارة في منتصفها بعد استقالة المدرب أحمد حسام ميدو من قيادة الدراويش على إثر صدامه مع حسني عبد ربه.

وأعلن الزمالك رسميا الأحد عودة شيكابالا للنادي الشهر المقبل بعد تغيبه عن مران الإسماعيلي ولم يتم التعرف بعد هل سيلعب لقاء إنبي أم لا.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com:"شيكابالا مازال لاعبا في الفريق".

وأضاف "اتفقت معه على الاستمرار حتى لقاء إنبي ثم سأعرض طلبه على الإدارة".

وأردف "باقي مستحقات استعارته لمدة موسم متوفرة، لكننا نخشى دفعها تحسبا لعدم انتظامه في التدريبات".

وأتم "مصير اللاعب سيتحدد وفقا لظروف الإسماعيلي والزمالك إلى جانب رغبته الشخصية".