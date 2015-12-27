صور|«الجيوشي» يتفقد ميناء الدخيلة.. ويطالب القيادات بالبعد عن الحلول المؤقتة

تفقد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات، أمس السبت، ميناء الدخيلة، حيث استقبل اللواء بحري فتحي طه، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وبدأت الزيارة بتفقد الطريق الشرياني، ثم توجه “الجيوشي”، إلى المبنى الإداري لميناء الدخيلة، واستمع إلى شرح ماكيت ميناء الدخيلة، من اللواء فتحي طه، الذي استعرض مميزات موقع ميناء الدخيلة، وفرص الاستثمار المتاحة، ثم تفقد خطوط السكة الحديد بالميناء، والساحات، وموقع رصيف 100، وموقع أرصفة 90 .. 92 و94 .

وأكد “الجيوشي”، على ضرورة الاستخدام الأمثل لأرصفة وساحات، ومشروعات ميناء الدخيلة، كما شدد على ضرورة تشغيل خطوط السكك الحديد الموجودة في ميناء الدخيلة في نقل الغلال والبضائع .

وطالب وزير النقل، قيادات الميناء بالبُعد عن الحلول المؤقتة والعمل على إيجاد حلول متكاملة ، مطالبًا بدراسة أي مشروع دراسة استراتيجية قبل تنفيذه، وربط هذه المشروعات بالطرق ووسائل النقل والموانئ المجاورة .

وقام وزير النقل، بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة، ومنطقة العجمي بالطريق الدولي الساحلي السريع، الذي تقوم بتنفيذه إحدى شركات الوزارة، لصالح ميناء الإسكندرية بتكلفة 280 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الوصلة 2,400 كيلو متر منهم كيلو متر كوبري معلق، وطالب “الوزير” الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل الميعاد المُحدد، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، التي وصلت إلى مرحلةٍ خطيرة تهدد كفاءة نظام النقل، وحركة خدمة ميناء الدخيلة، الذي يمر به 25% من تجارة جمهورية مصر العربية، والمنطقة الصناعية الملاصقة له وتهدد أرواح قاطني المناطق السكنية المحيطة، ومنها (مناطق الدخيلة شرقًا، والعجمي بيطاش غربًا)، والتابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذي يعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع تشمل 60% من مساحة ميناء الإسكندرية، ويساهم بنسبةٍ كبيرة في حجم الحركة بميناء الإسكندرية، نظرًا لزيادة العمق وكبر المساحة وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة .