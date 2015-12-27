أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور|«الجيوشي» يتفقد ميناء الدخيلة.. ويطالب القيادات بالبعد عن الحلول المؤقتة

Google+ Print
صور|«الجيوشي» يتفقد ميناء الدخيلة.. ويطالب القيادات بالبعد عن الحلول المؤقتة صور|«الجيوشي» يتفقد ميناء الدخيلة.. ويطالب القيادات بالبعد عن الحلول المؤقتة

الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات

تفقد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات، أمس السبت، ميناء الدخيلة، حيث استقبل اللواء بحري فتحي طه، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وبدأت الزيارة بتفقد الطريق الشرياني، ثم توجه “الجيوشي”، إلى المبنى الإداري لميناء الدخيلة، واستمع إلى شرح ماكيت ميناء الدخيلة، من اللواء فتحي طه، الذي استعرض مميزات موقع ميناء الدخيلة، وفرص الاستثمار المتاحة، ثم تفقد خطوط السكة الحديد بالميناء، والساحات، وموقع رصيف 100، وموقع أرصفة 90 .. 92 و94 .

وأكد “الجيوشي”، على ضرورة الاستخدام الأمثل لأرصفة وساحات، ومشروعات ميناء الدخيلة، كما شدد على ضرورة تشغيل خطوط السكك الحديد الموجودة في ميناء الدخيلة في نقل الغلال والبضائع  .

وطالب وزير النقل، قيادات الميناء بالبُعد عن الحلول المؤقتة والعمل على إيجاد حلول متكاملة ، مطالبًا بدراسة أي مشروع دراسة استراتيجية قبل تنفيذه، وربط هذه المشروعات بالطرق ووسائل النقل والموانئ المجاورة  .

وقام وزير النقل، بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة، ومنطقة العجمي بالطريق الدولي الساحلي السريع، الذي تقوم بتنفيذه إحدى شركات الوزارة، لصالح ميناء الإسكندرية بتكلفة 280 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الوصلة 2,400 كيلو متر منهم كيلو متر كوبري معلق، وطالب “الوزير” الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل الميعاد المُحدد، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، التي وصلت إلى مرحلةٍ خطيرة تهدد كفاءة نظام النقل، وحركة خدمة ميناء الدخيلة، الذي يمر به 25% من تجارة جمهورية العربية، والمنطقة الصناعية الملاصقة له وتهدد أرواح قاطني المناطق السكنية المحيطة، ومنها (مناطق الدخيلة شرقًا، والعجمي بيطاش غربًا)، والتابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذي يعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع تشمل 60% من مساحة ميناء الإسكندرية، ويساهم بنسبةٍ كبيرة في حجم الحركة بميناء الإسكندرية، نظرًا لزيادة العمق  وكبر المساحة وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا