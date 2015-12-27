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14فبراير.. الحكم في دعوى إقالة منى أبو شنب من التليفزيون

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14فبراير.. الحكم في دعوى إقالة منى أبو شنب من التليفزيون 14فبراير.. الحكم في دعوى إقالة منى أبو شنب من التليفزيون

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، وإبراهيم السيد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بإقالة منى أبو شنب، المعدة بالتليفزيون المصري، لجلسة الـ ١٤من فبراير المُقبل للحكم مع تقديم مذكرات خلال أسبوع .

وكان محامي قد أقام الدعوى رقم 28939 لسنة 69 ق، والتي اختصم فيها رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته، وتضمنت عريضتها أن منى أبو شنب، المعدة ببرنامج ستوديو 27، كانت تعلن لجميع العاملين وقت أن كان صلاح عبد المقصود، وزيرًا للإعلام، أنها فخورة بانتمائها لجماعة الإخوان، كما أنها السبب في الإطاحة بمجدي لاشين، رئيس القناة الأولى، الذي كان يرفض أن يكون كل ضيوف البرنامج من الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنحلة .

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