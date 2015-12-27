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معارض أفغاني: اقتسام السلطة يصيب القتال ضد طالبان بالشلل

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معارض أفغاني: اقتسام السلطة يصيب القتال ضد طالبان بالشلل معارض أفغاني: اقتسام السلطة يصيب القتال ضد طالبان بالشلل

الجيش الأفغاني

قال سياسي معارض بارز إن المساومات السياسية بشأن تعيينات الشرطة والجيش بأفغانستان تسببت في فوضى لقوات الأمن التي تقاتل حركة طالبان في مناطق استراتيجية مثل إقليم هلمند.

وقال عمر داود زاي وزير الداخلية السابق والذي أصبح الآن جزءًا من جماعة معارضة جديدة إن ترتيبات اقتسام السلطة في حكومة الوحدة الوطنية للرئيس أشرف عبد الغني تصيب القتال ضد تمرد طالبان بالشلل.

وأضاف لرويترز في مقابلة مشيرا إلى ترتيبات اقتسام السلطة التي يتقاسم بمقتضاها عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله المناصب الرئيسية “كان ضم قوات الأمن لصياغة اقتسام السلطة خطأ كبيرا”.

وبمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بعد انتخابات غير حاسمة تقاسم الجانبان المناصب وكثيرا ما يمنح كل جانب المناصب القيادية الرئيسية على حسب الولاءات السياسية لا الكفاءة.

 

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