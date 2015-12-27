3 يناير.. نظر تجديد حبس "المندوه الحسينى" وآخر فى قضية "الرشوة"

حدد المستشار وائل شبل، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 3 يناير القادم، لنظر تجديد حبس المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، ومحمود محمد حافظ عضو الجمعية التعاونية للإسكان، وموظف بالجهاز المركزى للمحاسبات، لاتهامهم بالرشوة.

وكشفت تحقيقات أحمد حمزة، رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أنه تم ضبط "الحسينى"، و"محمود .أ" صاحب جمعية خيرية، أثناء عرض "الحسينى"، رشوة، تقدر بـ50 ألف جنيه للثانى، لحصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

وأمام النيابة، أنكر المتهمان واقعة الرشوة، مؤكدين أنه حينما تم ضبطهما، كانا يعطيانه أموالًا ردًا لخدمات قدمها لهما الآخر ليس لها علاقة بالأرض.

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