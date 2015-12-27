أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بسبب ركن سيارة بحلوان وإصابة 6 أشخاص

Google+ Print
الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بسبب ركن سيارة بحلوان وإصابة 6 أشخاص الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بسبب ركن سيارة بحلوان وإصابة 6 أشخاص
تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب ركن نجار سيارته أمام منزل تباع بمنطقة كفر العلو، وهو ما تسبب فى مشاجرة بينهما وتدخل أنصار كلا منهما، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة كفر العلو، فانتقل على الفور ورجال مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة وهم كل من "مصطفى م ب" 29 سنة، تباع، (مصاب برش خرطوش بالرأس)، وشقيقه "إبراهيم م ب" 27 سنة، سائق (مصاب بكدمه بالذراع الأيسر)، و"سيد ق ب" 30 سنة، سائق (مصاب برش خرطوش بالذراعين)، و"أحمد ر ع" 19 سنة، سائق (مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر)، و"محمود ع ر" 30 سنة، عامل ( مصاب برش خرطوش بالصدر).

فيما ضم الطرف الثانى كلا من "عصام ع ج" 49 سنة، نجار (مصاب بكدمه بالرأس )، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم "، و"هاشم ا ز" 32 سنة، قهوجى، وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بإيقاف السيارة الخاصة به أمام مسكن الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها السادس على الطرف الأول بالسلاح النارى المضبوط محدثا إصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34566 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365