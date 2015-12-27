الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بسبب ركن سيارة بحلوان وإصابة 6 أشخاص

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب ركن نجار سيارته أمام منزل تباع بمنطقة كفر العلو، وهو ما تسبب فى مشاجرة بينهما وتدخل أنصار كلا منهما، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة كفر العلو، فانتقل على الفور ورجال مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة وهم كل من "مصطفى م ب" 29 سنة، تباع، (مصاب برش خرطوش بالرأس)، وشقيقه "إبراهيم م ب" 27 سنة، سائق (مصاب بكدمه بالذراع الأيسر)، و"سيد ق ب" 30 سنة، سائق (مصاب برش خرطوش بالذراعين)، و"أحمد ر ع" 19 سنة، سائق (مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر)، و"محمود ع ر" 30 سنة، عامل ( مصاب برش خرطوش بالصدر).

فيما ضم الطرف الثانى كلا من "عصام ع ج" 49 سنة، نجار (مصاب بكدمه بالرأس )، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم "، و"هاشم ا ز" 32 سنة، قهوجى، وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بإيقاف السيارة الخاصة به أمام مسكن الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها السادس على الطرف الأول بالسلاح النارى المضبوط محدثا إصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34566 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

>