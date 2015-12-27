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14فبراير.. الحكم بدعوى إقالة منى أبو شنب من التليفزيون لانتمائها للإخوان

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14فبراير.. الحكم بدعوى إقالة منى أبو شنب من التليفزيون لانتمائها للإخوان 14فبراير.. الحكم بدعوى إقالة منى أبو شنب من التليفزيون لانتمائها للإخوان
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم السيد اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بإقالة منى أبو شنب المعدة بالتليفزيون المصرى، للحكم بجلسة 14 فبراير المقبل .

وكان سمير صبرى المحامى أقام الدعوى رقم 28939 لسنة 69 ق، واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتيهما، وتضمنت عريضتها أن منى أبو شنب المعدة ببرنامج استوديو 27 كانت تعلن لجميع العاملين وقت أن كان صلاح عبد المقصود وزيرًا للإعلام وأنها فخورة بانتمائها لجماعة الإخوان، كما أنها السبب فى الإطاحة بمجدى لاشين رئيس القناة الأولى الذى كان يرفض أن يكون كل ضيوف البرنامج من الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

كما تضمنت عريضة الدعوى أنه تم إرسال مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأسماء تنتمى لجماعة الإخوان مازالوا يعملون فى برامج حيوية ومهمة بالتليفزيون المصرى، وأن منى أبو شنب التى ترأس تحرير أحد برامج القناة الأولى تنتمى للجماعة، وأن أيمن نور قال فى أحد البرامج إنها كانت حركة الوصل بينه وخيرت الشاطر.

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مصر 365