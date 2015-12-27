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ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بأسيوط

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ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بأسيوط ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بأسيوط
ضبطت مديرية الطب البيطرى بأسيوط بالتعاون مع مديريتى الأمن، والتموين، 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وذلك خلال حملة على الأسواق لضبط المخالفات التموينية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات التموينية من ضبط " فوزى. س. س" 57 سنة ومقيم عرب أبو كريم ـ دائرة مركز ديروط. وبحوزته [38 كيلو] من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر، مما يعد مخالفة تموينية.

كما تم ضبط "زهير. ع. ع. م" 42 سنة ومقيم عرب أبو كريم ـ دائرة مركز ديروط، وبحوزته [32 كيلو] من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر.

وتم التصرف فى المضبوطات برعاية مديرية ، وجارى تحرير المحاضر اللازمة.

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مصر 365

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