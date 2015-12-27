مباحث مركز الزقازيق تضبط عاطلا قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل بمركز منيا القمح، قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الحشيش بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، إخطارا من المقدم جاسر زايد مفتش مباحث مركز الزقازيق يفيد بتمكن النقيبين إسلام الدالى وشادى الكفراوى معاونى مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز، من ضبط "عيسى خ أ ح" 28 سنة ومقيم عزبة الجبالى مركز منيا القمح، وذلك أثناء تردده لترويج كمية من المواد المخدرة على دائرة المركز، حيث تم عمل كمين له بعد استصدار إذن النيابة العامة وضبطه قبل ترويجه لكمية كبيرة من مخدر الحشيش وعدد 2 فرش ونصف الفرش.

كما تم ضبط بحوزته عدد 4صوابع أخرى، ومبلغ مالى وقدره 130 جنيها عملات ورقية مختلفة، وتليفون محمول وسلاح أبيض.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 76192 جنايات المركز، وللعرض على النيابة العامة.

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