عمال بتروتريد بأسيوط يعتصمون للمطالبة بضمهم في لائحة 2004‎

واصل العاملون بشركة بتروتريد إحدي قطاعات المواد البتروليه، وقفة احتجاجية واعتصام عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على عدم ضمهم لللائحة 2004.

يقول العمال أن هناك لائحتين داخل الشركه “2004، 2011″ وأنهم تم تعينهم علي لائحة 2011 والتي تحرمهم من مستحاقاتهم في العمل أسوة بلائحة 2004، علمًا بأن هناك قرار وزاري بضم اللائحتين، وطبق هذا القرار علي جميع الشركات البتروليه في باقي المحافظات عدا شركتهم، مما أطاح بمستحاقاتهم في الرواتب والمكافآت الماليه.

وأشار العمال أن لائحة 2011 تحرمهم من التسويه في العمل، للحاصلين على مؤهلات وضم مدة خدمتهم في الجيش وحرمانهم من العلاج الأسري وتوفير رعاية متكامله لهم، علما بأن هذه اللائحة مستحدثه وأن باقي المحافظات ضمت اللوائح إلي لائحه موحدة.

وطالب العمال بضرورة تنفيذ القرار الوزاري، وإلحاقهم باللائحه التأسيسيه والمساواه بين العاملين في المكافآت والتسويه والعلاج الأسري، موضحين أنهم مستمرون في الأعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.