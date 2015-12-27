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شرطة تايلاند تدافع عن تحقيقها في مقتل سائحين بريطانيين

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شرطة تايلاند تدافع عن تحقيقها في مقتل سائحين بريطانيين شرطة تايلاند تدافع عن تحقيقها في مقتل سائحين بريطانيين

الشرطة التايلاندية -أرشيفية

دافعت الشرطة التايلاندية، يوم الأحد، عن تحقيق أجرته في مقتل سائحين بريطانيين عام 2014 بعد أن قضت محكمة بإعدام رجلين من ميانمار أدانتهما بالقتل مما فجر احتجاجات في ميانمار وتايلاند.

وبحسب رويترز، دعا المئات للإفراج عن العاملين زاو لين ووين زاو هتون خلال احتجاجات مطلع الأسبوع أمام سفارة تايلاند في يانجون كبرى مدن ميانمار وفي بلدات تايلاندية.

وقال المحتجون، إن السلطات استخدمت الرجلين ككبشي فداء من أجل اغلاق القضية التي حظيت باهتمام كبير.

ويوم الخميس أدانت محكمة الرجلين في قتل البريطانيين هانا ويذريدج (23 عاما) وديفيد ميلر (24 عاما). وعثر على السائحين وقد تعرضا للضرب حتى الموت على شاطيء في جزيرة كوه تاو السياحية.

ولطخ الحادث صورة تايلاند كمقصد سياحي وأثار التساؤلات بشأن كفاءة الشرطة.

واعتقل الرجلان بعد ضغوط على الشرطة لحل القضية. وقالت الشرطة إن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة لكنهما عادا وسحبا اعترافاتهما قائلين إنها انتزعت منهما بالاكراه.

ويوم الأحد ذكر المتحدث باسم الشرطة ديجنارونج سوتيتشارنبانتشا للصحفيين في بانكوك “أود أن أؤكد من جديد أن تحقيق الشرطة اتسم بالشفافية… وجاء بمستوى مقبول.”

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة بيافاند بينجموانج “لا يمكننا التراجع عن التحقيق.” وطالب مواطني تايلاند وميانمار بعدم الانضمام إلى الاحتجاجات.

وأضاف “تحاول بعض الجماعات أن تجعل منها قضية سياسية أو مسألة تخص العلاقات الدبلوماسية لكن ليس هناك أي شيء منذ هذا القبيل لأن تايلاند تواصلت مع حكومة ميانمار للتفاهم بشأن هذه القضية.”

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