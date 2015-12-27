بلاغ للنائب يتهم وزير المالية السابق ومسئولين بأخبار اليوم بإهدار 37مليون جنيه‎

تقدم المحاميان أحمد بدوي ومحمد صابر، بصفتهما وكيلان عن أحمد شوقي عبد الوهاب، مدير إنتاج مؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد كلًا من:” أحمد محمود جلال، وزير المالية السابق، والمسئولين بوزارة المالية عن تنفيذ عقد حملة إعلانات الكارت الذكي، والبالغ قدره 37.1 مليون جنيه، يتهمهم فيه بإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال مؤسسة أخبار اليوم، وأموال وزارة المالية، وذلك من خلال المشروع القومي للكارت الذكي ” المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية “، والذي أسندته وزارة المالية لوكالة الأخبار للإعلان بقيمة 37.1 مليون جنيه.

طالب المحاميان، بإجراء التحقيقات القانونية ومحاسبة، وإدخال كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام، والتحقق من ثروات المشكو في حقهم وفحص ذمتهم المالية، حيث أنهم حققوا كسبًا غير مشروعًا بالملايين عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفي، وإرفاق تحريات الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق .