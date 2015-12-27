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مؤتمر ملعب الأهلي – زيزو يعتذر للجيش والشرطة والمشير طنطاوي

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مؤتمر ملعب الأهلي – زيزو يعتذر للجيش والشرطة والمشير طنطاوي مؤتمر ملعب الأهلي – زيزو يعتذر للجيش والشرطة والمشير طنطاوي

عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا شرح فيه أزمة الملعب التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي في المؤتمر، وقدم اعتذاره للقوات المسلحة والشرطة والمشير طنطاوي.

وقال زيزو: " الأهلي جزء من الوطنية المصرية بما في ذلك المؤسسة العسكرية وقد لعبنا في ظروف صعبة والمشكلة بدأت في وقت صعب .. والجيش أنقذ من مخططات كارثية."

وأضاف: "نعتذر لرجال القوات المسلحة ونؤكد على ذلك لأننا نقدر مؤسسات الدولة وهو اعتذار دون إجبار من أحد ورجوع للحق ونقدر بعد ذلك أن نبدأ عملية حل الازمة.. نعترف بأهمية دور المشير طنطاوي الذي تحمل الكثير وقدم خدمات جليلة لمصر واتقدم له باعتذار رسمي وأطلب منه أن يضيف إلى أعماله الجليلة ضرورة الصفح عن الخطأ الذي ورد من جانب بعض المشجعين ".

وكانت جماهير الأهلي قد رفعت لافتات في مباراة الأهلي وتوسكر الكيني في 2012 بإستاد برج العرب اعتبرها البعض مسيئة للجيش وللمشير طنطاوي.

ويأتي هذا في ظل اللغط حول ملاعب مباريات الأهلي خصوصا بعد ما حدث في مباراتي حرس الحدود ووادي دجلة ورفض استاد الدفاع الجوي استضافة الأهلي.

كما اعتذر زيزو لرجال الشرطة عن ما وصفه بـ"تجاوزات الجماهير" وتمنى أن "نعيد النظر في العلاقات بيننا جميعا" حسب تعبيره.

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