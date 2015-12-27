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بالصور.. عمال الألمونيوم بنجع حمادى يعتصمون لإقالة رئيس الشركة

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بالصور.. عمال الألمونيوم بنجع حمادى يعتصمون لإقالة رئيس الشركة بالصور.. عمال الألمونيوم بنجع حمادى يعتصمون لإقالة رئيس الشركة
دخل أكثر من 600 من عمال الألمونيوم بنجع حمادى، فى اعتصام عن العمل، للمطالبة بإقالة م.زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عبد الظاهر رئيس مجلس إدارة الألمونيوم، ومدير الإدارة الصحية.

وطالبوا بصرف الأرباح بالكامل قبل نهاية العام، كما طالبوا بإقالة رئيس مجلس إدارة شركتهم، وتعيين رئيس جديد ذو خلفية "منضبطة" يستطيع أن يستثمر الشركة والعمال بشكل يعيد لها مجدها من جديد، وطالب العمال الرئيس السيسى بالتدخل لحماية الصناعة الوطنية .

من جانبه، أعلن المستشار العمالى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بركات الضمرانى، عن تضامن المركز مع العاملين فى مطالبهم العادلة والمشروعة، مؤكدًا على حرص العاملين على مطالبهم والحفاظ على سلامة العمل واستمراره، وحياهم على حرصهم على استمرار العمل مع استمرارهم بالاعتصام، وهذا يؤكد حرصهم على دفع عجلة الإنتاج وإصرارهم على أن يقود الشركة أحد قيادات القوات المسلحة، كى تستطيع الشركة العودة إلى أمجادها، كما طالب الضمرانى بضرورة تلبية مطالب العاملين والتدخل الفورى من رئيس الوزراء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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